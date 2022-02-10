Hande Erçel'den Ezgi Mola'ya destek: 'Cinsel saldırı meşrulaştırılamaz'
Hande Erçel, geçtiğimiz gün sosyal medyadan Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Ezgi Mola'ya destek verdi.
Oyuncu Ezgi Mola, Batman'da yaşamına son veren İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Mola, davacı tarafın 50 bin TL karşılığında uzlaşma talebinde bulunduğunu, bunu kabul etmediğini söyledi. Savcı, mütalaasında Mola'nın 'hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Hande Erçel, 'Hakaret' suçundan hakim karşısına çıkan Ezgi Mola'ya sosyal medya hesabından destek verdi.
Erçel yaptığı paylaşımda, "Cinsel saldırı meşrulaştırılamaz. Ezgi Mola yalnız değildir" ifadelerini kullandı.
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