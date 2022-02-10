Samsun'daki çirkin saldırının ardından Traktor FC'den Atatürk anısına forma

10 Şubat 2022 Perşembe, 09:19

Bir dönem Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı, İran Pers Körfez Pro Ligi’nde mücadele eden Güney Azerbaycan Türklerinin temsilcisi Traktor FC, Atatürk'ün Samsun Onur Anıtı'nın silüetinin bulunduğu Atatürk Onur Forması çıkardı.

ATATÜRK ONUR ANITI'NA SALDIRI

Geçtiğimiz günlerde Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı, 2 kişinin saldırısına uğramıştı. Atatürk Anıtı'nın bulunduğu park alanına araçla giren saldırganlar, halat bağlayarak anıtı yıkmaya çalışmıştı.

Türkiye bu saldırı sonrasında ayağa kalkarken, Süper Lig kulüpleri de yaptıkları Atatürk paylaşımlarıyla saldırıyı kınamıştı.

"SAYGI OLSUN BU ÇELİK ATLILARIN GÖK TUĞUNA"

Kırmızı-beyazlılar, formanının tanıtımını sosyal medya hesabından yaptı. Üzerinde Atatürk'ün Samsun'daki Onur Anıtı heykelinin silüetinin bulunduğu formayla birlikte, "Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna, tuğu kaldırmış olan orduların başbuğuna" ifadesine yer verildi.

Traktor FC'nin Türkçe sosyal medya hesabından,"Yeni çıkacak olan Atatürk Onur Formamız hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bildirmenizi rica ediyoruz." yazıldığı görüldü.