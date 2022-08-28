Son Dakika... İstanbul'da bina çöktü: Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA
28 Ağustos 2022 Pazar, 07:27
Son Dakika... İstanbul'da bina çöktü: Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi
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İstanbul Beyoğlu'nda Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binada araştırma yapıyor. Daha önce de çöktüğü öğrenilen binanın yıkılan duvarının altında kalan minibüsün hasar gördüğü öğrenildi

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