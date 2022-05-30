Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü
Fatih'te 2 katlı ahşap metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay sonrası şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Olay, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merhaba Caddesi'nde daha önceden belediye ekipleri tarafından tedbir alınan 2 katlı ahşap metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Binanın çöktüğünü gören mahalle sakinleri, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısmen çöken ahşap metruk binada inceleme yaptı.
Olay yerine gelen Fatih Belediyesi zabıta ekipleri de çevrede önlem aldı. Olay sırasında şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Çöken ahşap metruk binanın enkazının, yarın gündüz saatlerinde kaldırılacağı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Emekli ve memur zammı için yeni formül
- İşte Kılıçdaroğlu'nun 'adayı'
- 8 soru 8 kötü haber
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- Yüksek sıcaklığa dikkat: 77 yıllık rekor kırılacak!
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz'
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- İşte AKP kulislerindeki seçim tarihi