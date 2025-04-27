Son Dakika... Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi... AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman gibi çevre illerden de hissedildiği kaydedildi.

Son Dakika... Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 21:18

AFAD, Elazığ merkezli saat 21:09 sularında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 11.31 km olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü ise şu şekilde:

Depremin ardından birçok yurttaş çevre illerden de depremi hissettiğini kamuoyu ile paylaştı. Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'dan depremin hissedildiği belirtildi.

Depremi hisseden yurttaşlar sokaklara çıktı

İLK AÇIKLAMA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

AFAD tarafından depremin ardından yapılan ilk açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."


Etiketler: #deprem #afad #Elazığ

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