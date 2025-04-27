Son Dakika... Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Yayınlanma: 27.04.2025 - 21:18

Güncelleme: 27.04.2025 - 21:47

AFAD, Elazığ merkezli saat 21:09 sularında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 11.31 km olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü ise şu şekilde:

Depremin ardından birçok yurttaş çevre illerden de depremi hissettiğini kamuoyu ile paylaştı. Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'dan depremin hissedildiği belirtildi.

Depremi hisseden yurttaşlar sokaklara çıktı

İLK AÇIKLAMA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

AFAD tarafından depremin ardından yapılan ilk açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."