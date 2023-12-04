Son dakika... Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden de hissedildi

Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:45

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre, Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Balıkesir, Eskişehir, Bilecik, Bursa, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Kütahya ve birçok ilde hissedildi.

Saat 10.42'de meydana gelen depremin derinliği ise 8.98 km olarak ölçüldü.

Öte yandan 5.1'lik depremin ardından aynı bölgede 10.45'te 4.5 ve 10.57'de 3.5 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha oldu.

KANDİLLİ: 4.9

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından X hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

DAVUT GÜL: BİZE ULAŞAN BİR İHBAR YOK

İstanbul Valisi Davut Gül, kendilerine bir ihbar ulaşmadığını beliretek "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Rabbim milletimizi her türlü kaza beladan muhafaza etsin…" ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA İMAMOĞLU'NDAN

Depreme ilişkin bir açıklama da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, "İstanbul'da da hissesilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz." dedi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denidi.

FAHRETTİN KOCA: AMBULANS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"10.42’de Bursa Gemlik Körfezinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli’deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülmüş, depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır. Bölgeye ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Tarama çalışmaları devam etmektedir."