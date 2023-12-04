Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:29

Güncelleme: 04.12.2023 - 10:59

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Aralık'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 4 Aralık'ta meydana gelen depremler...

İSTANBUL'DA DEPREM OLDU?

Marmara Denizi'nde saat 10.42'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.98 km olarak kaydedildi.

4 ARALIK'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.12.04 -.- 2.0 -.- OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN)

2023.12.04 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.04 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2023.12.04 -.- 1.7 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.04 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.04 -.- 1.9 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.04 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2023.12.04 -.- 2.4 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.04 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2023.12.04 -.- 1.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

2023.12.04 -.- 0.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2023.12.04 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

2023.12.04 -.- 1.4 -.- ERENLI-(MALATYA)

2023.12.04 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2023.12.04 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.04 -.- 1.1 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA)

2023.12.04 -.- 1.0 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA)

2023.12.04 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2023.12.04 -.- 1.3 -.- PASAKONAGI-(DUZCE)

2023.12.04 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.04 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2023.12.04 -.- 0.9 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)

2023.12.04 -.- 1.4 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.12.04 -.- 1.1 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

2023.12.04 -.- 1.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.04 -.- 3.0 2.8 AKDENIZ

2023.12.04 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.04 -.- 1.2 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.04 -.- 2.0 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU)

2023.12.04 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.12.04 -.- 1.7 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2023.12.04 -.- 2.2 -.- SAIMBEYLI (ADANA)