Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:29
Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Aralık'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 4 Aralık'ta meydana gelen depremler...

İSTANBUL'DA DEPREM OLDU? 

Marmara Denizi'nde saat 10.42'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.98 km olarak kaydedildi. 

4 ARALIK'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.12.04 -.-  2.0  -.-   OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN)                      

2023.12.04 -.-  1.6  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2023.12.04 -.-  1.6  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

2023.12.04 -.-  1.7  -.-   BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2023.12.04 -.-  1.4  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

2023.12.04 -.-  1.9  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.12.04 -.-  1.8  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                               

2023.12.04 -.-  2.4  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.12.04 -.-  1.3  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                               

2023.12.04 -.-  1.2  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                               

2023.12.04 -.-  0.9  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                     

2023.12.04 -.-  1.7  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                               

2023.12.04 -.-  1.4  -.-   ERENLI-(MALATYA)                                 

2023.12.04 -.-  1.0  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                 

2023.12.04 -.-  2.1  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2023.12.04 -.-  1.1  -.-   ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA)                      

2023.12.04 -.-  1.0  -.-   CIHATLI-GEMLIK (BURSA)                           

2023.12.04 -.-  2.3  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)      

2023.12.04 -.-  1.3  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                               

2023.12.04 -.-  1.9  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.12.04 -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                          

2023.12.04 -.-  0.9  -.-   AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)                       

2023.12.04 -.-  1.4  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

2023.12.04 -.-  1.1  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                

2023.12.04 -.-  1.5  -.-   BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

2023.12.04 -.-  3.0  2.8   AKDENIZ                                          

2023.12.04 -.-  1.6  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2023.12.04 -.-  1.2  -.-   MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.12.04 -.-  2.0  -.-   DEGIRMENBELI-(BOLU)                              

2023.12.04 -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         

2023.12.04 -.-  1.7  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                   

2023.12.04 -.-  2.2  -.-   SAIMBEYLI (ADANA)               


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