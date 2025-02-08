Beyoğlu'nda korkutan yangın... Otelin dış cephesinde başladı!
Beyoğlu'nda bir otelin dış cephesinde başlayan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye yangını kontrol altına alırken, otelde kalanlar tahliye edildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Ağa Hamamı Sokak'ta bulunan bir otelde saat 06.30 sıralarında yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; otelin ışıklı tabelasında başlayan yangın, binanın dış cephesine yayıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yoğun duman sebebiyle otelde kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından binanın alt katında bulunan kafenin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Müdahale sonrasında ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
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