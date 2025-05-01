Son Dakika... İstanbul'da kız yurdunda yangın!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Avcılar’da bulunan özel bir kız yurdunda, elektrik panosunda yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. 4 katlı binadaki öğrenciler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Son Dakika... İstanbul'da kız yurdunda yangın!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 16:41

Avcılar Üniversite Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında 4 katlı özel bir kız yurdunda yangın çıktı.

Elektrik panosunda yaşanan arıza nedeniyle başladığı belirtilen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tedbiren yurtta kalan öğrenciler tahliye edilirken, herhangi bir yaralanma veya zehirlenme olmadığı öğrenildi.

Kısa süreli panik yaşanan yurtta ise elektrik idaresine bağlı ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


Etiketler: #Avcılar #kız yurdu #Yangın

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