Son Dakika... İstanbul’da metro arızası: Yolcular tahliye edildi
M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı seferini yapan metro, Fatih'te bulunan Aksaray durağına geldiği metroda esnada teknik bir arıza meydana geldi. Arıza sonrası yolcular tahliye edilirken, arızadan dolayı seferlerde aksama yaşanıyor.
M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında sefer yapan metro, Fatih'teki Aksaray İstasyonu’na geldiği anda teknik bir arıza yaşadı. Saat 15.30 sıralarında yaşanan teknik arıza dolayısıyla metronun içerisinde bulunan yolcular tahliye edildi. Metro seferlerinde bir süreliğine aksama yaşandı. Arıza sonrası olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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