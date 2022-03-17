İzmir'de metro arızası: Seferler gecikmeli olarak yapılıyor

17 Mart 2022 Perşembe, 09:42

İzmir Metrosu'nda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak devam etti. İzmir Metrosu'nda Fahrettin Altay- Evka- 3 hattında meydana arıza nedeniyle her iki yönden gelen trenler gecikmneli olarak hizmet verdi.

Yaşanan arızaya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, Teknik bir sorun nedeniyle metro seferlerimiz 7.5 dakikada bir yapılabilmektedir. Ekiplerimiz sorunun giderilmesi için tüm gücüyle çalışıyor. Güzergâh, ilave otobüslerle desteklenmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.