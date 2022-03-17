İzmir'de metro arızası: Seferler gecikmeli olarak yapılıyor
İzmir'de metro seferleri, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle gecikmeli olarak yapılıyor. Konuya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz sorunun giderilmesi için tüm gücüyle çalışıyor. Güzergâh, ilave otobüslerle desteklenmiştir." denildi.
İzmir Metrosu'nda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak devam etti. İzmir Metrosu'nda Fahrettin Altay- Evka- 3 hattında meydana arıza nedeniyle her iki yönden gelen trenler gecikmneli olarak hizmet verdi.
Yaşanan arızaya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, Teknik bir sorun nedeniyle metro seferlerimiz 7.5 dakikada bir yapılabilmektedir. Ekiplerimiz sorunun giderilmesi için tüm gücüyle çalışıyor. Güzergâh, ilave otobüslerle desteklenmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.
Video Haberler
- Mona Lisa'ya Erzurum burması taktılar
- Kiev’de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü, 3 yara
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
- Tramvayda 'yol verme' kavgası
- Ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi
- Köpek için tartıştığı çifti vurdu
- Şişli'de üst geçitten düştü; ilk müdahaleyi yoldan geçen
- İstinat duvarı evin üstüne çöktü: Deprem oluyor sandım
- Lüks otomobille evden kaçan genç kazada yaşamını yitirdi
- Çorum Belediye Başkanı'ndan Zelenskiy ve Putin'e çağrı
En Çok Okunan Haberler
- Ülkesini terk etmek istemediğini belirtti
- Galatasaray tur peşinde!
- Milli futbolcudan Trabzonspor'a kutlama
- Efeler tarımsal ürün fabrikası açıldı
- 9 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
- Türkiye, yüksek su stresi altında
- Fed kararı sonrası altın fiyatlarında son durum
- 'Bizi 2 ay idare eder'
- Milli yıldızın hedefi Devler Ligi
- İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu