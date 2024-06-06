Son dakika... İstanbul'da ormana girişler 4 ay süreyle yasaklandı
Son dakika haberi... İstanbul'da ormanlara girişler 10 Haziran 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklandı.
İstanbul Valiliği, yangın tehdidi nedeniyle kentteki ormanlara girişleri kısıtladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul’umuzun ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır.” denildi.
Açıklamanın sonundaki listenin dışında yer alan ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır.
- İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.
- Aşağıda belirtilen listenin dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır.
- Orman Yasasının 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.
- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır.
- Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tebdiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.
- Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.
- Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilirler. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler.
- İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.
Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.
- Bu kararlar, aşağıdaki listede yer alan bölgeler dışında yer alan tüm ormanlık alanlarda uygulanır.
- Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.
1 Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı
2 Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı
3 Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı
4 Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı
5 Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı
6 Sarıyer Bentler Tabiat Parkı
7 Adalar Büyükada Tabiat Parkı
8 Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı
9 Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı
10 Adalar Dilburnu Tabiat Parkı
11 Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı
12 Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı
13 Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı
14 Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
15 Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı
16 Sarıyer Irmak Tabiat Parkı
17 Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı
18 Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı
19 Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı
20 Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı
21 Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı
22 Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı
23 Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı
24 Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı
25 Beykoz Göztepe Tabiat Parkı
26 Silivri Danamandıra Tabiat Parkı
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ ORMAN PARKLARI
1 Şile Bucaklı Kilimli Orman Parkı
2 Şile Kurna Orman Parkı
3 Şile Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı
4 Şile Alacalı (Talisiye) Orman Parkı
5 Şile Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı
6 Şile Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı
7 Şile Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı
8 Şile Karaburun (Kurna) Mesire Yeri
9 Şile Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı
10 Şile Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı
11 Şile Kızılcaköy (Çamurpınar) Orman Parkı
12 Şile Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı
13 Şile Sofular köyü (Ortakıran) Orman Parkı
14 Şile Kocakuş Orman Parkı
15 Şile Küpelitaş Orman Parkı
16 Şile Sofular (Kurucadere) Orman Parkı
17 Şile Balibey Orman Parkı
18 Şile Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı
19 Şile Kabakoz(Devrenlik) Orman Parkı
20 Şile Karamandere Orman Parkı
21 Şile Ovacık Köyü (Filya) Orman Parkı
22 Şile Kırandere Mesire Yeri
23 Şile Kaletepe Mesire Yeri
24 Şile Karacaaçmalar Orman Parkı
25 Şile Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Orman Parkı
26 Şile Yeşilvadi Dörtyol Orman Parkı
27 Şile Darlık Köyü (Kabaağaç) Orman Parkı
28 Şile AVCIKORU
29 Şile Alacalı Ören
30 Şile Yazımanayır Orman Parkı
31 Çatalca Aydınlar Köyü Or. İçi Din. Yeri
32 Çatalca Köykenarı (Gümüşpınar) Or. İçi Din. Yeri
33 Çatalca Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri
34 ÇATALCA KÜPTEPE ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
35 ÇATALCA HACIÇEŞME ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
36 ÇATALCA HARMANLAR ÜSTÜ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
37 ÇATALCA KARAPINAR ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
38 ÇATALCA KARASAKAL ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
39 ÇATALCA ÇEŞMECİ PINARI ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
40 ÇATALCA KABAKÇA ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
41 ÇATALCA EKMEKÇİOĞLU ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
42 ÇATALCA BEKİRLİ KÖYÜ(İHSANİYE YOLU) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
43 ÇATALCA İNCEĞİZ KÖYÜ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
44 ÇATALCA DEVEKOŞAN ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
45 ARNAVUTKÖY KESTANELİK ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
46 ARNAVUTKÖY YELDEĞİRMENİ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
47 ARNAVUTKÖY GERMEALTI ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
48 ARNAVUTKÖY BOYALIK KÖYÜ (Ambardolduran) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
49 ÇATALCA MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK Orman Parkı
50 SİLİVRİ KÜÇÜKSİNEKLİ KÖYÜ (BARAJ) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
51 SİLİVRİ KOCAMEKAN ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
52 BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
53 ÇATALCA ÇİFTLİKKÖY ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
54 EYÜP BİNBAŞI ÇEŞMESİ
55 EYÜP ELMALI TEPE
56 EYÜP KURTKEMERİ
57 EYÜP ÇATALMEŞE
58 ADALAR ÇINAR (A BÖLÜMÜ)
ADALAR ÇINAR (B BÖLÜMÜ)
ADALAR ÇINAR (C BÖLÜMÜ)
ADALAR ÇINAR (D BÖLÜMÜ)
59 ADALAR AŞIKLAR
60 ADALAR BÜYÜKTUR
61 ADALAR ÇAMLİMANI
62 ADALAR ADAPARK ESKİBAĞ
63 ADALAR PANORAMA
64 ADALAR KALPAZANKAYA
65 ADALAR ZEYTİNLİK
66 ÜMRANİYE ÇIR ÇIR
67 ÇEKMEKÖY GÜVERCİNLİK
68 ÇEKMEKÖY RAHMİ DEMİR
69 ÇEKMEKÖY ÇATALMEŞE
70 ÇEKMEKÖY MUHSİN YAZICIOĞLU
71 ÇEKMEKÖY NURTEPE
72 ÇEKMEKÖY REŞADİYE
73 ÇEKMEKÖY KÜÇÜKKORU
74 ÇEKMEKÖY NİŞANTEPE
75 ÇEKMEKÖY TAŞDELEN
76 ÇEKMEKÖY TAŞDELEN
77 ÇEKMEKÖY TAŞLITEPE
78 BEYKOZ ALİ BAHADIR
79 BEYKOZ KARLITEPE
80 BEYKOZ KAYMAKDONDURAN
81 BEYKOZ KAYNARCA
82 BEYKOZ POYRAZKÖY
83 BEYKOZ TOKATKÖY
84 BEYKOZ FATİH SULTAN MEHMET
85 BEYKOZ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ŞEHİR ORMANI
86 ÜMRANİYE HEKİMBAŞI
87 ÜMRANİYE ÜMRANİYE ŞEHİR ORMANI
88 BEYKOZ YILDIZTEPE
89 BEYKOZ KAVACIK
90 TUZLA AKFIRAT
91 KARTAL AYDOS (AYAZMA) ŞEHİR ORMANI
92 KARTAL AYDOS
93 KARTAL BAŞIBÜYÜK
94 KARTAL FINDIKLI
95 KARTAL GÜLENSU
96 KARTAL KARASUDERE
97 TUZLA TUZLA
98 ÇEKMEKÖY KOÇULLU
99 ÇEKMEKÖY MEŞE ALTI (ÖMERLİ)
100 BEYKOZ CUMHURİYET KÖY
101 BEYKOZ RİVA ÇAYAĞZI
102 SULTANBEYLİ BALLICA
103 SANCAKTEPE EYÜP SULTAN
104 SULTANBEYLİ KURNA KÖYÜ
105 SANCAKTEPE MEŞELİK
106 SULTANBEYLİ PAŞAKÖY
107 SANCAKTEPE AYDOS MİLLET BAHÇESİ ( Eski adı Sancaktepe)
108 SULTANBEYLİ SAZAKÇEŞME
109 SULTANBEYLİ ŞALGAMLIDERE
110 SULTANBEYLİ TAVUKÇU YOLU
111 SULTANBEYLİ MİMAR SİNAN
112 SULTANBEYLİ AYDOS KALESİ
113 SULTANBEYLİ ABDURRAHMANGAZİ
114 PENDİK EMİRLİ
115 TUZLA MERCAN YUVASI
116 BEYKOZ GÜMÜŞSUYU
117 SARIYER YEŞİLTEPE
118 SARIYER KURTYOLU
119 SULTANGAZİ MİMAR SİNAN ŞEHİR ORMANI
120 SULTANGAZİ HACI BEKTAŞ-I VELİ
121 ARNAVUTKÖY BOĞAZKÖY
122 EYÜP GÖKTÜRK
123 EYÜP ÇİÇEKÇİLER
124 EYÜP AZİZPAŞA
125 EYÜP ULUSLAR ARASI KENT ORMANI
126 ARNAVUTKÖY TAŞOLUK
127 ARNAVUTKÖY İMRAHOR
128 ARNAVUTKÖY KAYABAŞI
129 ARNAVUTKÖY TAYAKADIN
130 ÜMRANİYE OSMANGAZİ KORUSU
131 ÇEKMEKÖY BEYZADE
132 MALTEPE ATAŞEHİR
133 KAĞITHANE KAĞITHANE
134 ARNAVUTKÖY FINDIKDERE
135 ÇEKMEKÖY ÇAMLIK
136 ÇEKMEKÖY İBNİ SİNA
137 ÜSKÜDAR ÜSKÜDAR ŞEHİR ORMANI
138 ÇEKMEKÖY HANZADE
139 SANCAKTEPE Hilal Konaklamasız Orman Parkı
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ EKOTURİZM ROTASI
1 Adalar Büyükada Ekoturizm Alanı
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