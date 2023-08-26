Son Dakika: İstanbul'da otluk alanda yangın çıktı!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Büyükçekmece'de bulunan otluk alanda yangın çıktı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 14:19
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İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Alevler yükselerek çevredeki binalara yaklaşırken olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunuyor.

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