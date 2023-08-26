Son Dakika: İstanbul'da otluk alanda yangın çıktı!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Büyükçekmece'de bulunan otluk alanda yangın çıktı.
İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Alevler yükselerek çevredeki binalara yaklaşırken olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunuyor.
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