Son dakika... İstanbul'da polise çekiçli ve silahlı saldırı
Son dakika haberi... Üsküdar'da emekli asker ve oğlu, tartışma yaşadığı polise çekiç ve silahla saldırmak istedi. Polis ise saldırganlara karşılık verdi, elinde silah bulunan emekli askerin oğlunu vurarak etkisiz hale getirdi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sabah saatlerinde emekli asker ve oğlunun, polisle tartışma yaşadığı iddia edildi.
Ekol TV'nin aktardığına göre; emekli asker çekiçle polise saldırmak istedi. Oğlu ise belindeki silahı çıkartıp polise doğrulttu.
Polis saldırganlara karşılık verdi, elinde silah bulunan emekli askerin oğlu vurularak etkisiz hale getirildi.
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