Polise bir saldırı da Samsun'da... Komiseri bıçaklayan saldırgan vuruldu!

Samsun’da polislere bıçakla saldırıp komiseri yaralayan uyuşturucu bağımlısı şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polise bir saldırı da Samsun'da... Komiseri bıçaklayan saldırgan vuruldu!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 08:35

Olay, Samsun’un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, olayın olduğu yerde araştırma yaparken, bir evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.K.’nin (32) uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı.

Şahsın evine giren polis, odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.K.’nin saldırısına uğradı. Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.K. daha sonra pencereden atlayıp kaçmak istedi.

POLİSİ YARALADI

Polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.’yi her iki bacağından hafif şekilde yaraladı. Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan T.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. T.K., Samsun’daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Samsun #polis #bıçak

İlgili Haberler

Son Dakika... Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı!

Son Dakika... Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı!
Samsun'da kadın cinayeti: Genç kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü

Samsun'da kadın cinayeti: Genç kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü
Bursa'da dehşet: Sokakta yürürken bıçaklı saldırıda yaralandı

Bursa'da dehşet: Sokakta yürürken bıçaklı saldırıda yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler