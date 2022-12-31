Son dakika... İstanbul'da 'sahte içki' faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... İstanbul Bayrampaşa'da, iddiaya göre terzi dükkanında üretilen sahte içkiden içen 3 kişi yaşamını yitirdi.

DHA
31 Aralık 2022 Cumartesi, 17:50
Son dakika... İstanbul'da 'sahte içki' faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Yeni yıla saatler kala İstanbul'da "sahte içki" kaynaklı bir facia haberi geldi. Facianın adresi, edinilen ilk bilgiye göre Bayrampaşa oldu.

İddiaya göre, ilçedeki bir terzi dükkanında üretilen sahte içkiden içtiği belirtilen 3 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor... 


bayrampaşa Sahte içki

En Çok Okunan Haberler