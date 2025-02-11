Son Dakika... İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 18:29

Güncelleme: 11.02.2025 - 18:45

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle çarşamba günü il genelindeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul'da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiğini kaydeden Gül, "Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği tatil açıklaması İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. İstanbul'ın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SIKIŞIKLIK

Diğer yandan akşam saatlerinde şiddeti artan tipi nedeniyle İstanbul trafiğinde sıkışıklık yaşanıyor.