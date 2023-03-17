Son Dakika: İstanbul'da yıkımı yapılan bina çöktü! Ekipler sevk edildi

Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler’de yıkımı yapılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:14
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İstanbul Bahçelievler Ceylan Sokak'ta bulunan binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi.

Yıkımı yapılan bina, yan binanın üzerine doğru çöktü.

Katlarında hasar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi.

Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.


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