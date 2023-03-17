Son Dakika: İstanbul'da yıkımı yapılan bina çöktü! Ekipler sevk edildi
Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler’de yıkımı yapılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Bahçelievler Ceylan Sokak'ta bulunan binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi.
Yıkımı yapılan bina, yan binanın üzerine doğru çöktü.
Katlarında hasar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi.
Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.
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