Son dakika... İstanbullular dikkat! Bu seferler sis nedeniyle iptal

06 Kasım 2021 Cumartesi, 08:40

Meteorolojinin dün "sarı" kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde de İstanbul'da etkili oldu. Sis, kentin tamamını etkisi altına aldı. Bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.

Öte yandan sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerde aksamalar yaşandı. İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle şehir hatları seferleri yapılamıyor.

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferleri olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi.



İptal edilen seferler şöyle;

İDO

08.30

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08.30

Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

08.00

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)