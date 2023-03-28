Son Dakika: İstanbullular dikkat! Valilikten yağış ve fırtına uyarısı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:22

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul genelinde yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor.

İstanbul Valiliği, kentte yağış ve fırtına beklendiğini belirterek yurttaşlara uyarıda bulundu.

#Meteoroloji verilerine göre;

??Bölgemizin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



??Rüzgârın, Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



??https://t.co/gEPLO64Kif@Meteor1Bolge — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 28, 2023

"Bölgemizin 28 Mart 2023 Salı günü balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor" denilen açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; Salı günü İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şekline olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

"Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölgemizde zirai don olayı bekleniyor" denilen açıklamada, "Rüzgârın, Salı ve Çarşamba günleri kuzeyli yönlerden olmak üzere kuvvetli, Salı günü yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Yurttaşlara uyarılarda bulunulan açıklamada, "Soğuk hava, yer yer etkili yağışlar ile kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir" denildi.