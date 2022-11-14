Son Dakika: İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 22:44

İstiklal Caddesi, ağaç ve beton saksıların kaldırılması çalışmaları nedeniyle saat 22.00 itibariyle geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İBB ekiplerinin caddedeki ağaç ve saksıları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İBB görevlileri, vinç yardımıyla beton saksıları kaldırıp kamyonlara yüklüyor.

Gece boyunca yapılacak çalışmayla tüm saksıların kaldırılacağı belirtildi.

Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle İstiklal Caddesi saat 22.00 itibarıyla yaya trafiğine kapatıldı.

Bu arada caddedeki dükkanlar kapatılırken, polis, yurttaşları caddenin dışına çıkardı.

İstiklal Caddesi'nde dün akşam düzenlenen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı.