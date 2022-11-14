Son dakika... İstiklal Caddesi'nde terör! Saldırıdan kurtulan İtalyan öğrenci dehşet anlarını anlattı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 08:45

Türkiye dün akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla sarsıldı. Altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığını patlamanın bombalı saldırı sonucu gerçekleştiği açıklandı.

Saldırıdan kurtulan İtalyan öğrenci Massimo D'Angelo, tanıklığını İngiliz The Mirror gazetesiyle paylaştı. 30 yaşındaki öğrenci, bomba patladığı sırada İstiklal Caddesi'nde yürüyordu.

KAHVE İÇMEK İÇİN ÇIKTIK...

İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nde doktora yapan D'Angelo, muhteşem bir güneşli sonbahar gününün kâbusa döndüğünü ifade etti. Sınıf arkadaşları ve meslektaşlarıyla caddede yürüdüğünü aktaran D'Angelo, müzeye gittiklerini, sonrasında da kahve içmek için Galata'ya gitmek için yola çıktılarını söyledi.

İstiklal Caddesi'nde oldukları esnada aniden iki patlama sesi duyduklarını ve sesin kesildiğini belirten İtalyan öğrenci, "Sanıyorum ki neler yaşandığını anlamak için birkaç saniye gerekti. Bunun toplu katliam olduğunu düşündüm. Fakat barut olduğunu düşündüğüm bir koku alabiliyordum. Bir şeyler yanıyor gibiydi koku, gerçekten çok tuhaftı, kokuyu hatırlıyorum" dedi.

Binlerce olmasa da yüzlerce insanın koşarak bağırdığını gördüğünü ifade eden Massimo D'Angelo, "Gerisi bulanık. Sonrasını anımsamıyorum. Denize doğru koşuyordum, çünkü bunun güvenli olacağını düşünüyordum" ifadelerini kullandı.