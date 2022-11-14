Son dakika... Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: Terörist yakalandı, kimliği ortaya çıktı! İşte Taksim saldırısıyla ilgili tüm ayrıntılar...

SİYASİLERDEN ART ARDA MESAJLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir, ne olursak olalım bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız ve terörü lanetlemek zorundayız. Terör nereden, kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun teröre karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı şeyi seslendirmesi lazım. Terörü, terörü yapanları, onlara destek verenleri lanetlemesi lazım. Bunu yaptığımız zaman gönül birliğimiz olur, kucaklaşmamız daha güzel olur."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun…"

İYİ Parti heyeti daha sonra hastanede yaralıları ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

"Başımız Sağ Olsun. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Çok üzgünüm. Can kaybının artmamasını umut ediyorum."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

“İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana geldiğini ve can kayıplarının olduğunu üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.”