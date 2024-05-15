Son Dakika... İstiklal Caddesi'nde yangın!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan ve en işlek caddelerden biri olan İstiklal Caddesi'nde bulunan bir mağazada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 17:25
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Taksim İstiklal Caddesi'nde yer alan bir mağazada yangının çıkması sonucu çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangının söndürülme çalışması devam ediyor.

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