Son Dakika... İstiklal Caddesi'nde yangın!

Yayınlanma: 15.05.2024 - 17:25

Güncelleme: 15.05.2024 - 17:45

Taksim İstiklal Caddesi'nde yer alan bir mağazada yangının çıkması sonucu çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangının söndürülme çalışması devam ediyor.

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