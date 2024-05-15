Son Dakika... İstiklal Caddesi'nde yangın!
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan ve en işlek caddelerden biri olan İstiklal Caddesi'nde bulunan bir mağazada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.
Taksim İstiklal Caddesi'nde yer alan bir mağazada yangının çıkması sonucu çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangının söndürülme çalışması devam ediyor.
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