Son Dakika... Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika haberi... Eminönü'nde Mısır Çarşı'sında yangın çıktı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:11
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İstanbul Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı.

İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


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