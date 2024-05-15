Son Dakika... Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın! Ekipler müdahale ediyor
Son dakika haberi... Eminönü'nde Mısır Çarşı'sında yangın çıktı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı.
İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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