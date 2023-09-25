Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davasında 3 tahliye

Yayınlanma: 25.09.2023 - 15:02

Güncelleme: 25.09.2023 - 15:15

İstanbul İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin ölümüne neden olan bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da olduğu 37 sanık hakkında açılan davanın 3. duruşması İstanbul Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamına talep etti. Mahkeme başkanı sanıklara savcının talebinden ardından beyanlarını almak için söz verdi. Sanıkların ifadeleri tercüman eşliğinde alındı.

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİ

İstiklal Caddesi’ne bombayı koyan sanık Ahlam Albashır, tahliyesini talep etti. Bilal Elhacmaos'u yurtdışına kaçmasına aracılık etmekle suçlanan sanık Ahmet Jarkas, "Benim işim korsan taksiciliktir. Benim işim onu başka yere götürmekti. Terörle bir alakam yok. Tahliyemi istiyorum"dedi. Sanık Ammar Jarkas da, "10 yıldır Türkiye’de ikamet ediyorum. Bu süre zarfında hiçbir kez karakola girmedim. Mahallemdeki herkes benim taksicilik yaptığımı bilir. Terörler hiçbir alakamız yok, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"BİLSEYDİK KENDİMİZ TESLİM EDERDİK"

Sanık Hatice El Kurdi, "Bizim hiçbir alakamız yok. Oğlumla beraber geldi nedir kimdir bilmiyoruz. Normal insan gibi 1 gece kalıp gidecekti, misafir ettik. Kaldığı sırada bize yaptıklarını anlatmadı. İsmini dahi bilmiyorduk" dedi. Sanık Hasan Aburas ise, "Bana yöneltilen suçlamaları reddediyorum. Hergün Antep’ gidip geliyorum. Polis her gittiğimde durdurur kontrol noktalarında. Ahlam Albashır ile konuştuğumla ilgili bilgi var ama öyle bir şey yok. Ona da sorulabilir. Bir tane değmeyecek insan yüzünden çocuklarım yetim kaldı" dedi. Aburas’a ‘Bilal’ den evinde kalması karşılığı ne aldın’ şeklinde soru yöneltildi. Aburas, "4-5 gün kalacakları için ondan bir şey almadım" dedi. Sanık Ahmed Haj Hasan da tahliyesini talep ederek, "Eşimle ben, kimsesi olmadığı için evimizde misafir ettik. Bilseydik kendimiz teslim ederdik. Keşke Alham paramparça olsaydı da bu insanlara bir şey olmasaydı" dedi. Sanık avukatları ise, müvekkillerinin adli kontrol şartıyla tahliyelerini talep etti.

ARA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanıklardan Zekeriya Muhammed Şemmuni, Mesut Hesso, Muhammed Şiho'ya cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınarak ve suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, diğer sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 13 Kasım'a ertelendi.