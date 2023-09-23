İstiklal Caddesi'nde tekme tokat kavga!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 10:05

Güncelleme: 23.09.2023 - 10:06

İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Birbirlerine tekme ve tokatlarla saldıran taraflar bir süre kavga etti. İki kişi yere düşünce, karşı taraf ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Kavga anlarını ise çevredekiler cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, iki grubun birbirlerini darbetmesi görülüyor.

Aldığı darbeler nedeniyle iki kişi yere düşüyor. Diğer taraf ise olay yerinden uzaklaşıyor.