Son dakika... İstiklal Caddesi'ne bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular paylaşıldı: Dikkat çeken 'kurşun' ayrıntısı
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair soruşturma devam ediyor. Son olarak, 6 kişinin ölümüne neden olan patlayıcıya dair bulgular paylaşıldı. Bırakılan patlayıcının olta ucuna takılan kurşunlar, çivi ve demir parçaları ile güçlendirildiği öğrenildi.
İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.
Bombayı bırakan şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır (23) olduğu açıklandı.
Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Marmara Cezaevi'ne götürüldü.
PATLAYICIYA DAİR BULGULAR PAYLAŞILDI
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı patlamaya TNT tipi patlayıcının neden olduğu açıklanmıştı.
Patlayıcının, olta ucuna takılan kurşunlar, çivi ve demir parçaları ile güçlendirildiği belirtildi.
Patlamanın olduğu alandan toplanan bulgulara ilişkin fotoğraflar basına verildi.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Beyoğlu İstiklal Caddesi’ni kana bulayan saldırıda ayrıntılar ortaya çıktı
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası sosyal medyada hangi yanlış bilgiler yayıldı?
- İstiklal Caddesi saldırısından yeni ayrıntılar: Faillerin sahte evlilik belgesi ortaya çıktı
- 'Lokasyon' bilmecesi... Bakan Soylu: 'Mersin'deki de, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu'
- Son dakika... Taksim bombacısı Ahlam Albashır'ın Esenler'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı
-
Video Haberler
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hanımefendi' geziyor
- İtiraza ret geldi
- 'Yahu teşkilatın moralini bozar'
- CHP'den çok sert tepki: 'Meclisten kaçtın'
- 'Sorulara cevap veremedi, küfredip kaçtı'
- 'Soymaya hazırlanıyorlar'
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti
- 'Ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'
- 'MİT'çilerin iadesi konuşuluyordu'
- Celal Kılıçdaroğlu'nun cenaze programı belli oldu