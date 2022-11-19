Son dakika... İstiklal Caddesi'ne bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular paylaşıldı: Dikkat çeken 'kurşun' ayrıntısı

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair soruşturma devam ediyor. Son olarak, 6 kişinin ölümüne neden olan patlayıcıya dair bulgular paylaşıldı. Bırakılan patlayıcının olta ucuna takılan kurşunlar, çivi ve demir parçaları ile güçlendirildiği öğrenildi.

DHA
19 Kasım 2022 Cumartesi, 12:06
Son dakika... İstiklal Caddesi'ne bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular paylaşıldı: Dikkat çeken 'kurşun' ayrıntısı
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İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.

Bombayı bırakan şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır (23) olduğu açıklandı.

Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Marmara Cezaevi'ne götürüldü.

PATLAYICIYA DAİR BULGULAR PAYLAŞILDI

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı patlamaya TNT tipi patlayıcının neden olduğu açıklanmıştı.

Patlayıcının, olta ucuna takılan kurşunlar, çivi ve demir parçaları ile güçlendirildiği belirtildi.

Patlamanın olduğu alandan toplanan bulgulara ilişkin fotoğraflar basına verildi.


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