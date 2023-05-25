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Son dakika... İstinyePark AVM'de yangın!

Son dakika... İstanbul Sarıyer’de bulunan İstinyePark AVM’de yangın çıktı. Çatı katına yeni katların inşa edildiği alışveriş merkezindeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 17:07
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinyePark alışveriş merkezinde yangın çıktı. 

Alışveriş merkezinin üst katında devam eden inşaat sırasında kaynak yapılırken çıkan yangında, dış cepheyi saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. 


Alışveriş merkezi İstanbul İstinyepark sarıyer Yangın

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