Son dakika... İstinyePark AVM'de yangın!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 17:07

Güncelleme: 25.05.2023 - 17:43

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinyePark alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Alışveriş merkezinin üst katında devam eden inşaat sırasında kaynak yapılırken çıkan yangında, dış cepheyi saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.