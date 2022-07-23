Son Dakika: İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Son dakika gelişmesi... İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Göteborg şehrindeki terör propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
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