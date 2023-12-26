Son Dakika: İsveç'in NATO üyeliği TBMM Komisyonu'nda kabul edildi
İsveç’in NATO’ya kabulüne ilişkin teklif Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
İsveç’in NATO’ya kabulüne ilişkin teklif Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
Teklife AKP, MHP ve CHP evet oyu verirken İYİ Parti hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.
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