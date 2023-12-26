Son Dakika: İsveç'in NATO üyeliği TBMM Komisyonu'nda kabul edildi

İsveç’in NATO’ya kabulüne ilişkin teklif Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 19:08
Son Dakika: İsveç'in NATO üyeliği TBMM Komisyonu'nda kabul edildi
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İsveç’in NATO’ya kabulüne ilişkin teklif Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklife AKP, MHP ve CHP evet oyu verirken İYİ Parti hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.


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