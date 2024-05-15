Son Dakika... İYİ Parti lideri Dervişoğlu grup toplantısında konuştu: 'Belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz'

Son dakika haberi... İYİ Parti lideri Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında "Türkiye en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke haline geldiyse bu tesadüf değildir. Bu, hükümetin tercihlerinin doğal sonucudur. Bunları söylüyoruz diye bizi ajan olarak suçlayacak olan varsa, hodri meydan diyorum. Sayın Erdoğan, şayet ajan arıyorsanız memlekete doldurduğunuz yabancıların içinde arayın" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:45
Son Dakika... İYİ Parti lideri Dervişoğlu grup toplantısında konuştu: 'Belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz'
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

İktidarla "yeni anayasa" pazarlıklarını girmeyeceklerini belirten Dervişoğlu, Erdoğan’ı bir kez daha seçtirecek değişikliğe destek vermeyeceklerini vurguladı.

Dervişoğlu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Anayasa tartışmalarına dair görüşlerimizi beyan edip, bu girişimin samimiyetini sorgulayınca belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz. Hiçbir şikayetim yok, milletimizi rahatsız edenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz!

İYİ Parti'nin, Türkiye'nin gündemine dayatılan yeni anayasayla ilgili duruşu son derece açık ve nettir; biz artık miadı dolmuş bu hükümete can suyu olacak ve tek adam rejimini tahkim edecek her türlü anayasa değişikliğinin karşısında duracağız. Sayın Erdoğan bir kez daha aday olabilsin diye tek adam rejiminin raf ömrünü uzatacak hiçbir anayasa değişikliğini desteklemeyeceğiz, dost düşman bunu bilmeli.

Tüm siyasi partilerin karar ve diyaloglarına, geçmişte partimize gösterilmediği ölçüde yüksek bir nezaketle yaklaşıyoruz. Elbette isteyen istediği partiyle görüşebilir ve istediği kadar da yumuşayabilir. Biz Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir parti olarak, bu memlekette tek adam saltanatını devam ettirecek hiçbir pazarlığın içinde olmayacağız, yeni bir Erdoğan anayasasıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz.

İlk önce Türkiye'yi dünyanın mülteci kampı haline getirdiler. Şimdi de bunu ortaya çıkaranları hapisle tehdit ediyorlar. 

Madem ki mesele Türkiye'de bulunan yabancılar, ilk taşı ben atıyorum. Türkiye en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke haline geldiyse bu tesadüf değildir. Bu, hükümetin tercihlerinin doğal sonucudur.

Bunları söylüyoruz diye bizi ajan olarak suçlayacak olan varsa, hodri meydan diyorum. Sayın Erdoğan, şayet ajan arıyorsanız memlekete doldurduğunuz yabancıların içinde arayın, kendi İçişleri Bakanınızın her hafta yakalattığı kaçaklara bakın!"


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