Son dakika... İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Atatürk'ün o sözlerini hatırlattı, iktidara yüklendi!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SAĞLIK SİSTEMİ SALLANTIDADIR"

Sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekerek konuşmasına başlayan Dervişoğlu'nun açıklamalarında satır başları şöyle:

"Türkiye'de sağlık sistemi sallantıdadır. Sağlıkçılarımız, ağır mesailerden, düşük ücretlerden ve baskılardan kurtulmak için çareyi yurt dışına kaçmakta aramaktadır. Sağlık şiddet önlenebilir bir başlıktır. Sağlıkçıların özlük haklarını iyileştirme konusunda düzenleme yapmak uygulanabilirdir.

"İKTİDAR GELİŞMELERİN PEŞİNDE SÜRÜKLENİYOR"

Bugün Türkiye'nin önündeki asıl sorun, dışarıdaki kargaşaya zayıflatılmış devlet yapısıyla yakalanmış olmalarıdır. Kurumsal aklın kişisel sadakatlere peşkeş çekildiği dönemi yaşatıyorlar. Devlet aklı dar kesimin uzantısı haline geldi. Ve sonuç ortadadır. En kötü senaryoya göre hazırlık yapamayan bir yönetim orta yerdedir. Gelişmelerin peşinde sürüklenen bir iktidar söz konusu. Riskleri küçümseyip, mazeret üreten bir anlayış söz konusudur.

"TÜRKİYE'Yİ STRATEJİK DERİNLİKTE BOĞDULAR"

Devlet ön görü üretmeyecekse kim üretecektir? Bakanlıklar hazırlık yapmayacaksa kim yapacaktır? Burada mesele bir kişinin yanılması değil, devletin aşınmasıdır. Yönetimin ciddiyet kaybıdır. Suriye'de bunun bedelini ödedik. Kardeşim deyip mayınları temizleyenler ertesi gün düşman ilan ettiler. Türkiye'yi stratejik derinlikte boğdular.

ATATÜRK'ÜN O SÖZLERİNİ HATIRLATTI, İKTİDARA YÜKLENDİ!

Bugün 'Sıra Türkiye'de' diyenleri hafife almıyoruz. Hasımlar, çakal gibi zayıflayanların çevresinde dolaşırlar. Hasımlar iktidarın beceriksizliğinden güç alırlar. Sistematik zaaflardan güç alırlar. Bugün çıkarlar ve fırsatları karıştıran bir iktidar vardır. Bir zamanlar Lozan'da galip devletlere karşı iradesini kabul ettiren Türkiye Cumhuriyeti, bugün açık ve net bir devlet dili kullanmakta zorlanıyorsa; bunda dış dünya kadar iç irade kaybı da etkili olmuştur.

Bu nedenle Atatürk'ün gaflet, delalet ve hıyanet sözleri bugün yeniden anlam kazanmıştır.

TÜRKİYE'DE DÜŞEN FÜZELERİ HATIRLATTI!

Dört bir yanımızda füzeler uçuyor, topraklarımıza parçaları düşmektedir. Madem saldırı anında son kertede yine NATO sistemleri devreye girecekse bu millete S-400 masalı niye anlatılmıştır?

Uğruna stratejik dengeyi bozduğumuz bu tercih kriz anında neden devrede değildir?"