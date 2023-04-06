Son Dakika: İYİ Parti'den sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırıya art arda tepki
Son dakika haberi... İYİ Parti İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasının yankıları Seyrantepe'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş açıldığı bildirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, 6-7 el ateş edildiğini belirtti. CHP binasına silahlı saldırı haberi gündeme bomba gibi düşerken sosyal medya platformu Twitter'dan tepki yağdı.
TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş açıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasının ardından CHP binasına silahlı saldırı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya platformu Twitter'dan tepkiler gecikmedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel mesajında, "İstanbul il Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz. Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz. Cumhur İttifakı'nın kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz. Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz" dedi.
İstanbul il Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 6, 2023
Kimseye
siz yaptınız diyemeyiz
Kimseye
siz yaptırdınız da diyemeyiz
Cumhur İttifakının kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz
Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz. https://t.co/r9dOKgV5sT
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun paylaşımında, "İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik silahlı saldırı girişimi haberini aldık. Saldırıyı lanetliyoruz. Olayın takipçisiyiz. Her ne olursa olsun, hiçbir korkutma çabası bizi yolumuzdan çeviremez" ifadelerine yer verdi.
İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik silahlı saldırı girişimi haberini aldık. Saldırıyı lanetliyoruz. Olayın takipçisiyiz. Her ne olursa olsun, hiçbir korkutma çabası bizi yolumuzdan çeviremez!— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) April 6, 2023
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. CHP'li dostlarıma geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ne İYİ Parti, ne CHP, ne de Memleket Partisi bu tür provokasyonlara ve saldırılara asla pabuç bırakmayacaktır" diyerek tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. CHP'li dostlarıma geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ne İyi Parti, ne CHP, ne de Memleket Partisi bu tür provokasyonlara ve saldırılara asla pabuç bırakmayacaktır!— Muharrem İNCE (@vekilince) April 6, 2023
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