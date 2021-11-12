Son dakika... İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'e ulaştı
Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Meclis Başkanlığına sunuldu.
Türkkan hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz'dan, dolar iddiası
- Bu görüntülerden sonra bir açıklama daha geldi
- Ankara’da kokain ve fuhuş partisi iddiası
- '20 yıldır oy veriyorum; o olay bitmiştir!'
- İstanbul'da kanlı baskın
- AKP'ye sesimizi çıkartmayacak mıyız?
- AKP ve MHP'de çöküş
- Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?
- Cemil Çiçek'ten 'yüzde 50+1' uyarısı
- Erdoğan'ın hedefinde muhalefet var