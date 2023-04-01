Son Dakika... İYİ Parti'nin kurşunlanmasıyla ilgili Bozdağ'dan açıklama: Akşener'i Erdoğan'dan özür dilemeye davet etti

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 13:40

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 13:57

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tek kişilik bir namazgahtır, temiz olması gerekmektedir. Kimse ayakkabıyla basıp onu kirletemez. Bizim toplumumuzun medeniyet değerlerine, Müslümanların sembollerine çok büyük bir saygısızlıktır.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti bizim için çok yadırgayıcı olmadı. Başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası diyen, üniversitelere girilmesinin önüne geçmeye çalışan, kamuda başörtülü kadınlarına karşı çıkan birinin bunu yapması biziz şaşırtmadı.

Bu zihniyet geçmişten günümüze CHP zihniyeti, bilindik bir zihniyettir. Kılıçdaroğlu'nu kınadığımı buradan bildirmek isterim.

AKŞENER'E ÖZÜR ÇAĞRISI

Kimse bir şey bilmiyor, ortada fail yok. Akşener yaptıranı biliyorlarmış gibi, o kabuller üzerinden sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef gösteren açıklamalar yaptılar. Kabul edilebilir değildir. Atılan iftiralara, delliere dayanmadan hareket etmek siyasi partilerin genel başkanlarına yakışmaz.

Partimizi hedef alan imalarda bulunan sayın Akşener, eminim utanmışlardır, pişman olmuşlardır. Sayın Akşener'i cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyoruz dilemezse bunu millete nasıl hesap verecek biz de merak ediyoruz."