Son Dakika... İYİ Parti'nin kurşunlanmasıyla ilgili Bozdağ'dan açıklama: Akşener'i Erdoğan'dan özür dilemeye davet etti
Son dakika haberi... İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklenen İYİ Parti lideri Meral Akşener'i özür dilemeye davet etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.
Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Tek kişilik bir namazgahtır, temiz olması gerekmektedir. Kimse ayakkabıyla basıp onu kirletemez. Bizim toplumumuzun medeniyet değerlerine, Müslümanların sembollerine çok büyük bir saygısızlıktır.
Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti bizim için çok yadırgayıcı olmadı. Başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası diyen, üniversitelere girilmesinin önüne geçmeye çalışan, kamuda başörtülü kadınlarına karşı çıkan birinin bunu yapması biziz şaşırtmadı.
Bu zihniyet geçmişten günümüze CHP zihniyeti, bilindik bir zihniyettir. Kılıçdaroğlu'nu kınadığımı buradan bildirmek isterim.
AKŞENER'E ÖZÜR ÇAĞRISI
Kimse bir şey bilmiyor, ortada fail yok. Akşener yaptıranı biliyorlarmış gibi, o kabuller üzerinden sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef gösteren açıklamalar yaptılar. Kabul edilebilir değildir. Atılan iftiralara, delliere dayanmadan hareket etmek siyasi partilerin genel başkanlarına yakışmaz.
Partimizi hedef alan imalarda bulunan sayın Akşener, eminim utanmışlardır, pişman olmuşlardır. Sayın Akşener'i cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyoruz dilemezse bunu millete nasıl hesap verecek biz de merak ediyoruz."
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