Son Dakika: İYİ Parti'ye silahlı saldırının ardından Soylu'dan ilk açıklama

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 14:43

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:55

İstanbul 'da bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bu sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya birçok siyasi parti lideri ve yöneticisi tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il başkanlığı önünde yapmtığı açıklamada, " Bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize, yarın size. Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah’tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin, korkmuyorum Recep Bey ama sen Cumhurbaşkanısın, bu ülkenin tüm kadınlarının, erkeklerinin, gençlerinin, çocuklarının namusunun, şerefinin, can güvenliğinin, mal güvenliğinin korunmasından mesulsün" dedi.

Silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi. Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti İl Binası'na saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.