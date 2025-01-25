Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 8.59 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 10:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 09.57 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 8.59 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi #kilometre

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