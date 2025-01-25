Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 8.59 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 09.57 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 8.59 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi #kilometre
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya'dan çöken bina ile ilgili açıklama
- Otelin eski çalışanından itiraf gibi açıklama
- Gencebay’ın 'yangın' açıklamalarına Serengil'den tepki!
- Barış Atay 5 yıl önce uyarmış: 'Engelleyecekler'
- Otel sahibi tutuklandı!
- Erdoğan'a 'Evim yok' dedi, korumalar uzaklaştırdı
- Çarşafları birbirine bağlayıp 11 kişiyi sağ kurtardı
- Karadağlı'nın 'Gezi' görüntüleri yeniden gündemde
- Yangın faciasında iki gözaltı daha
- Özcan'dan flaş 'Kartalkaya' açıklaması