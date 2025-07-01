Son Dakika... İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Cemil Tugay'dan ilk açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer, dönemin bazı üst düzey bürokratları ve İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında görev yapan çok sayıda kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden yaklaşık 120’sinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bazı sosyal medya ve haber sitelerinde, Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski yönetime yönelik şikayette bulunduğu iddia edildi.

TUGAY İDDİALARI YALANLADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, X hesabından operasyona ve iddialara ilişkin açıklama yayımladı.

Tugay, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ile Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce bildirilen ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca atanan bilirkişiler tarafından tanzim edilerek Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen bilirkişi raporu üzerine başlatılmış soruşturma üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen başlatmış olduğu kapsamında Belediyemiz ve iştiraklerimizin bazı yöneticilerinin gözaltına alındığını üzülerek öğrendik.

Bazı sosyal medya mecralarında Belediyemiz tarafından şikayetçi olunduğuna dair yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır, soruşturmanın kaynağı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ile Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce bildirilen ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca atanan bilirkişiler tarafından tanzim edilerek Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen bilirkişi raporudur.. Önceki Belediye Başkanımız ve il başkanımız gibi kişiler hakkında Belediyemiz Teftiş Kurulu tarafından yapılan bir inceleme veyahut başvuru asla söz konusu değildir. Yine Parti yöneticilerimizle ile ilgili de Belediyemizin inceleme yetkisi zaten yoktur ve başvurusu da yoktur.

Soruşturma süreci tarafımızca titizlikle takip edilecektir. Fakat davet edildiğinde ifade vermeye gidecek görevi başındaki kişilerin, sabah saat 05:00 sularında evlerinden gözaltına alınmaları olağan hukuk yöntemleri ile bağdaşmamaktadır. Son zamanlarda CHP’li belediyelere yönelik bu tür yöntemlerin yerleşik bir uygulamaya dönüşmesi, soruşturmanın tarafsızlığı ve akıbeti bakımından düşündürücüdür.

Saygılarımla kamuoyunun bilgisine sunarım."