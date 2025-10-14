Son Dakika... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Şenol Aslanoğlu’nun tahliye kararına itiraz!

Kamuoyunda “Kooparatif davası” olarak bilinen soruşturma kapsamında, İzmir’in Karabağlar 3. ve 4. etapları, Gaziemir/Emrez Mahallesi ile Örnekköy 3. ve 4. etaplarındaki kat karşılığı inşaat işlerinde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlayan ve aralarında 2019-2024 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Tunç Soyer, dönemin CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da olduğu 65 sanığın yargılandığı davanın görüldüğü İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya’nın tutukluluk halinin devamına, Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek’in ise ev hapsi (adli kontrol) şartıyla tahliyesine hükmetti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç hakkında verilen tahliye kararlarına itiraz etti.