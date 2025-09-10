Son Dakika... İzmir'deki karakol saldırısında yeni gelişme

İzmir'de 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B.'nin karakola düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.
İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Muhsin Aydemir şehit düşmüştü.
ANNE VE BABASI GÖZALTINA ALINMIŞTI
Saldırı, 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B. tarafından düzenlenmişti. Yaralanan saldırgan hastanede tedavi altına alınırken anne ve babası da gözaltına alınmıştı.