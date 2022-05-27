Son Dakika: İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 27, 2022
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Ege Denizi, 47.33 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 27.05.2022, 14:28:07 TSİ
Enlem : 38.9718 N
Boylam : 25.9898 E
Derinlik : 22.09 km
Detay : https://t.co/wNotCe7G1C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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