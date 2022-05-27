Son Dakika: İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 14:50
Son Dakika: İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
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AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.


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