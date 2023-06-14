Son dakika... İzmir'de deprem!

Son dakika haberi... İzmir Buca'da, saat 08.53'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının derinliğini 10.19 kilometre olarak duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 09:01
Son dakika... İzmir'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.53'te, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 10.19 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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