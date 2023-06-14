Son dakika... İzmir'de deprem!

Yayınlanma: 14.06.2023 - 09:01

Güncelleme: 14.06.2023 - 09:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.53'te, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 10.19 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: