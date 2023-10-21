Son dakika... İzmir'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre İzmir'in Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının derinliği 9.23 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.53'te, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 23.53’te meydana gelen sarsıntı, yerin 9.23 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-10-20
Saat:23:53:08 TSİ
Enlem:38.345 N
Boylam:27.201 E
Derinlik:9.23 km
Detay:https://t.co/BZo56jPoWV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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