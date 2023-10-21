Son dakika... İzmir'de deprem!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 00:00

Güncelleme: 21.10.2023 - 00:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.53'te, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 23.53’te meydana gelen sarsıntı, yerin 9.23 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: