Son dakika... İzmir Narlıdere'deki Folkart sitesinde büyük yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi, söndürme çalışmaları sürüyor...

Yayınlanma: 27.04.2023 - 22:46

Güncelleme: 27.04.2023 - 23:40

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart’ta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangının 4 bloklu sitenin 8 katlı bir binasında çıktığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

TAHLİYE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri için, ekiplerce tahliye çalışması yürütüldüğü kaydedildi. Bazı bina sakinlerinin canlarını kurtarmak için balkondan atladıkları iddia edildi.

BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

NTV yayınına telefonla katılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığını söyledi. Engin, "Şu ana kadar çok şükür can kaybı bilgisi yok" dedi.

Olay yerine gelen İzmir Valisi Selim Köşger, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Köşger, yangının başladığı sırada tüm binada oturanların tahliye edildiğini bildirdi.

ÜNLÜ SİMALAR OTURUYOR

Söz konusu Folkart'ta çok sayıda ünlü simanın oturduğu da biliniyor.