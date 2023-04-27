İzmir Folkart nerede, sahibi kim? İzmir Folkart'ta neden yangın çıktı?

Yayınlanma: 27.04.2023 - 23:12

Güncelleme: 27.04.2023 - 23:34

İzmir'in lüks yapılarından biri olan Folkart'ta büyük yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken Folkart'la ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

FOLKART NEREDE?

Yangının çıktığı Folkart, İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunmaktadır.

FOLKART'IN SAHİBİ KİM?

Folkart Yapı, Saya Grup tarafından kuruldu. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı, Sancak Ailesi'nden Mesut Sancak'tır.

SAYA GRUP KİMİN?

İnşaat, ilaç üretimi, elektrik motorları üretimi alanlarında faaliyeten gösteren Saya Grup, 2006 yılında Abdulrezzak Sancak ve kardeşlerinin Hedef Alliance Holding'de bulunan hisselerinin bir kısmını satması sonucu kuruldu. Grup şirket alım satımı yaparak grup bünyesine çeşitli firmaları dahil etmektedir.

Ayrıca grup bünyesinde bulunan Folkart İnşaat tarafından yapılan Folkart Towers İzmir'in en yüksek yapısı unvanına sahiptir.

FOLKART'TA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

NTV yayınına telefonla katılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığını söyledi. Engin, "Şu ana kadar çok şükür can kaybı bilgisi yok" dedi.