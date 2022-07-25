Son Dakika: İzmir'de makilik yangını

İzmir'de makilikte yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:25
Son Dakika: İzmir'de makilik yangını
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İzmir'in Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

 


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