Son Dakika: İzmir'de makilik yangını
İzmir'de makilikte yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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