Son dakika: İzmir'de orman yangını
İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'de Çeşme Marina'ya yakın bir noktada saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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