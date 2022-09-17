Son Dakika: Balıkesir'de iki orman yangını!

17 Eylül 2022 Cumartesi, 14:45

Balıkesir Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde saat 10.45 sıralarında, merada yangın çıktı.

Haber verilmesi ile Bandırma Orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 13 dakikada olay yerine giderek alevlere 1 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 yer ekibi ve 1 hizmet aracı ile müdahale etti.

Yangının yayılması sonucu helikopter desteği istendi.

Helikopterin de gelmesiyle yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

EŞ ZAMANLI İKİNCİ YANGIN

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını da kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Mehmetler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.

Ekiplerin, çalışmaları sürüyor.