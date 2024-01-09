Son dakika... İzmir'de vapur karaya çarptı!

Son dakika haberi... İzmir’de sefer yapan Konak-Bostanlı vapuru, kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı. Gemide hasar meydana gelirken, yolcular büyük panik yaşadı.

İHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 19:03
Son dakika... İzmir'de vapur karaya çarptı!
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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Konak-Bostanlı vapurunun kaptanı, Karşıyaka’dan yolcuları aldıktan bir müddet sonra aniden rahatsızlandı ve bu sırada gemi rotadan çıktı. 

Konak İskelesi yakınında sürüklenen “Mustafa Günay” isimli yolcu gemisi, bu sırada karaya çarptı. İçerisinde bulunan 80 yolcu büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

YOLCULAR BAŞKA GEMİYE NAKLEDİLDİ

Gemide hasar meydana gelirken, herhangi bir yolcu yaralanmadı. Yolcuların başka gemiye nakledildiği öğrenilirken, geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.


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